‘Tudor je kao vodoinstalater – dođe, napravi brzi popravak i ode’

AP Photo/Alberto Saiz via Guliver

Nižu se reakcije na dolazak hrvatskog trenera Igora Tudora na klupu Tottenham Hotspura.

Tudor je stigao nakon što je otkaz dobio Thomas Frank, a Tottenham je trenutačno tek 16. u Premier ligi sa svega sedam pobjeda u 26 kola.

Bivši branič Arsenala Martin Keown je u razgovoru za talkSPORT bez zadrške prokomentirao Tudorovu reputaciju trenera koji često dolazi kao kratkoročno rješenje.

“Reći ću iskreno – Ne znam kako je postao taj ‘vatrogasac’ o kojem pričamo. U Marseilleu, Laziju, Juventusu… nije izdržao ni kalendarsku godinu. Nisam mislio da ćemo doći do toga da imamo menadžera poput vodoinstalatera – Dođe, napravi brzi popravak i ode. To je ogroman rizik.”

Bivši vlasnik Crystal Palacea Simon Jordan smatra da Tudor teško može biti dugoročna opcija, ali da do kraja sezone može odraditi ono što se od njega traži.

“On nije dugoročni projekt, ali Spursi to ni ne tvrde. On je rješenje za sada”, rekao je Jordan.

Slično razmišlja i bivši trener Tottenhama Tim Sherwood.

“Morao bi osvojiti Ligu prvaka i dobiti 90 posto utakmica u Premier ligi da bi dobio posao dugoročno. Ako završi 12., nitko mu neće dati zasluge. Ako ispadne – pamtit ćemo njegovo ime”, rekao je Sherwood.