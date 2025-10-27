Tudor je dobio otkaz u Juventusu

Talijanski prvoligaš Juventus u ponedjeljak je, dan nakon poraza od Lazija 0:1, raskinuo ugovor s hrvatskim trenerom Igorom Tudorom.

“Juventus objavljuje da je u ponedjeljak razriješio Igora Tudora dužnosti trenera prve momčadi, zajedno s njegovim trenerskim osobljem koje čine Ivan Javorčić, Tomislav Rogić i Riccardo Ragnacci“, priopćio je Juventus , koji je osmi u Serie A, šest bodova iza prvog mjesta nakon osam utakmica.

Tudorov mandat na klupi Juventusa, koju je preuzeo 23 ožujka kada je Thiago Motta dobio otkaz, tako završava nakon 218 dana.

Hrvatski trener, koji je trenirao Marseille (2022.-23.), ostvario je cilj koji mu je postavila uprava osiguravši na kraju prošle sezone četvrto mjesto, koje je vodilo u Ligu prvaka.

Stara dama je započela sezonu 2025./26. s tri pobjede, no brzo su izgubili ravnotežu i u Serie A i u Ligi prvaka. U posljednjih pet utakmica Serie A osvojili su samo pet bodova, što ih je uzrokovalo pad s prvog na osmo mjesto. Zadnju pobjedu je Juve upisao 10. rujna.

Tudorov rekord na čelu Juventusa jedan je od najgorih u posljednjih nekoliko godina, s deset pobjeda, osam remija i šest poraza, s prosjekom od 1,58 bodova po utakmici, uz 39 postignutih i 29 primljenih golova.

Rezervni trener Massimo Brambilla će voditi momčad na utakmici 9. kola protiv Udinesea u srijedu. No vodstvo Juventusa već traži nasljednika, a na stolu su imena Luciana Spallettija, Roberta Mancinija i Raffaela Palladina, piše Gazetta dello Sport