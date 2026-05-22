Tuchel se oglasio nakon popisa za Svjetsko prvenstvo: ‘Nesebičnost je najvažnija na putu prema uspjehu’

U britanskim medijima puno je prašine podigao izbor 26 nogometaša koje će izbornik Thomas Tuchel voditi na ovoljetno Svjetsko prvenstvo gdje će njegova reprezentacija u skupini L za suparnika imati Hrvatsku, Ganu i Panamu.

„Od prvog dana govorim da nam je cilj sagraditi najbolju moguću momčad, ali to ne znači nužno da u njoj mora biti 26 nogometaša s najvećim talentom. Gradimo momčadski duh, a pritom je nesebičnost najvažnija na putu prema uspjehu“, rekao je u startu izbornik Tuchel nakon objavljenog popisa igrača.

Na njegovom spisku se ne nalaze Phil Foden i Cole Palmer, nogometaši koji su donedavno bili glavni aduti Manchester Cityja i Chelseaja, ali i engleske reprezentacije. No, u aktualnoj sezoni su obojica doživjela veliki pad forme.

Njemački strateg nije pozvao niti Trenta Alexander-Arnolda i Harryja Maguirea.

„Želimo imati odgovor na svaki aspekt nogometne igre. Sastavljajući ovu skupinu igrača mislim da sve odgovore i imamo. Svatko ovdje zna svoju ulogu, svaki od igrača ju je spreman prihvatiti. Isto tako, svaki od ovih igrača je spreman staviti momčad ispred sebe. To nam je potrebno“, dodao je 52-godišnji Tuchel.

Upravo će Hrvatska i Engleska odigrati utakmicu prvog kola skupine L, a dvoboj se igra u Dallasu 17. lipnja s početkom u 22 sata po srednjeeuropskom vremenu.