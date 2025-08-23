Trump otkrio gdje će biti ždrijeb za SP u Sjevernoj Americi

Podijeli :

AP Photo/Mark Schiefelbein via Guliver

Svjetsko prvenstvo u nogometu održat će se sljedeće godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Donald Trump, predsjednik SAD-a, objavio je datum održavanja ždrijeba za ovo veliko natjecanje. Reprezentacije koje izbore nastup na tu

“To je vjerojatno najveći sportski događaj”, rekao je Donald Trump, dok je pored njega bio predsjednik FIFA-e Gianni Infantino. Ovo Svjetsko prvenstvo bit će posebno jer će po prvi put sudjelovati 48 reprezentacija, umjesto dosadašnjih 32.

Iz europskih kvalifikacija na Svjetsko prvenstvo izravno će ići pobjednici skupina, dok će drugoplasirani morati u dodatne kvalifikacije. Hrvatska je sjajno otvorila kvalifikacije uvjerljivim pobjedama protiv Gibraltara (7:0) i Češke (5:1). U skupini su još Crna Gora i Farski Otoci.