Trofejni golman Hajduka: ‘Morat će navijati za Dinamo? Ma neka izgube!’

HNK Hajduk Split

Golman Hajduka Vladimir Balić je komentirao aktualna događanja na Poljudu.

Balić je u podcastu Slobodne Dalmacije “U rašlje” komentirao i bizarnu situaciju u kojoj se našao Hajduk.

Hajduk bi u finalu Hrvatskog nogometnog Kupa trebao navijati za Dinamo. Jer ako Dinamo osvoji dvostruku krunu, to znači da će Hajduk svoj europski put započeti u kvalifikacijama za Europsku ligu, a ne Konferencijsku.

Ta je činjenica teško pala Baliću…

“Ma neka izgube! To je misao koju ne mogu prevaliti preko usta. Ma neka nam bude gore, kao da će to išta promijeniti”, kazao je Balić.

Komentirao je i igru Hajduka.

“Iza svake jako dobre utakmice Hajduk sljedeću odigra loše. Sjetimo se Gorice, pa Rijeke iza toga… Hajduk je morao igrati okomitije i još više pritiskati. Kad oni drndaju’ okolo i tako pokušavaju, onda je ovo rezultat. I tada se čeka Livaja kako bi nešto riješio. Protiv boljih ekipa s takvim stilom Hajduk neće imati izgleda. Hoće li Garcia to promijeniti? Nije to lako nekome tko u glavi ima svoj film.”

Dao je i mišljenje o radu trenera Gorice, Marija Carevića.

“On će sigurno napraviti veliku trenersku karijeru jer s Goricom radi dobar posao. Njegova momčad uvijek pokušava igrati. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi to izgledalo da se uloge zamijene, da je Garcia trener Gorice, a Carević Hajduka.”