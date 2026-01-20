Trener Boda oduševljen pobjedom protiv Cityja, Guardiola: ‘Nismo se mogli oporaviti’

Norveški Bodo/Glimt priredio je jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela Lige prvaka porazivši Manchester City 3:1.

Prva je to pobjeda norveškog sastava ove sezone u elitnom natjecanju “Starog kontinenta, nakon što su u prvih šest kola upisali tri remija i tri poraza. Ujedno, to je prvi trijumf Boda protiv nekog engleskog kluba u sedam europskih susreta.

Dva gola zabio je Kasper Hogh (22, 24), a jednog Jens Hauge (58), dok je za City strijelac bio Rayan Cherki (60). Gosti su u 62. minuti ostali s igračem manje nakon što je Rodri u razmaku od 57 sekundi zaradio dva žuta kartona. Hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić nisu nastupili za “Građane” zbog ozljeda.

“Odličan je osjećaj. Pružili smo stvarno dobru momčadsku izvedbu,” kazao je najbolji igrač utakmice Jens Petter Hauge.

“Znali smo da će biti izuzetno teško. Imaju fantastičnu momčad, puno posjeda i kvalitetu, pa smo morali biti u najboljoj formi,” dodao je.

Trener Kjetil Knutsen nije skrivao zadovoljstvo.

POVEZANO VIDEO / Šok za Guardiolu i društvo: Norvežani utrpali tri komada Cityju za prvu pobjedu u povijesti LP! VIDEO / Ovo je bilo ekspresno: Rodriju crveni u manje od minute u LP!

“Osjećam se fantastično! Mislim da smo danas odigrali stvarno dobru utakmicu protiv momčadi svjetske klase. Prije svega, morali smo se dobro braniti, nismo im mogli dati puno prostora u sredini i morali smo raditi ​​sa svih 11 igrača zajedno. Osvajali smo loptu na dobrim pozicijama kako bismo mogli izvoditi protunapade. Mislim da smo stvarno dobri kada nam protivnik da prostora i mislim da smo danas postigli neke nevjerojatne golove,” kazao je.

Bodo/Glimt će teško do plasmana u drugi krug, no teoretski još uvijek ima izgleda. U zadnjem kolu će tražiti bodove na gostovanju kod Atletico Madrida.

“To je novi izazov, ponovno u gostima protiv vrhunske momčadi iz Španjolske. Uvijek postoje prilike u nogometu, čak i ako dolazite iz malog grada poput Bodoa. Dakle, samo se veselimo tome i mislim da imamo sve što nam je potrebno za pobjedu,” poručio je.

Cityjev menadžer Pep Guardiola smatra kako su presudila dva primljena gola u ranoj fazi utakmice.

“Utakmica je bila tijesna i pokušavali smo pronaći svoje situacije, ali nažalost, primili smo dva gola u ranoj fazi utakmice i nismo se mogli oporaviti,” kazao je Španjolac, dok je Erling Haaland za TV2 kazao kako je domaćin posve zasluženo slavio.

“Potpuno zasluženo. Nije smo bili dovoljno dobri. Igraju fantastičan nogomet ovdje kod kuće. Igrali smo dobro dok nisu postigli svoj prvi gol, ali onda su opet zabili. Onda je Jens (Petter Hauge) zabio gol godine,” kazao je Norvežanin.