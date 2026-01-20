VIDEO / Ovo je bilo ekspresno: Rodriju crveni u manje od minute u LP!

Champions League 20. sij 202620:15 0 komentara

U manje od minute, točnije u 57 sekundi, nogometaš Manchester Cityja za dva prekršaja dobio je dva žuta kartona! Momčad je ostavio na cjedilu protiv Bodo/Glimta kod rezultata 3:1 u 62. minuti. Pogledajte obje situacije.

