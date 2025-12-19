Samo je jedan Hrvat vrjedniji od Luka Vuškovića na Transfermarktu

Podijeli :

xAymanxAlahmedx via Guliver

Samo je Joško Gvardiol, još jedan stoper vrjedniji od igrača HSV-a

Luka Vušković (18) doživio je pravi tržišni skok! Prema najnovijem ažuriranju Transfermarkta, vrijednost mladog hrvatskog braniča udvostručena je na čak 40 milijuna eura, čime je postao drugi najvrjedniji hrvatski nogometaš, odmah iza Joška Gvardiola (70 mil. €).

Odlazak na posudbu iz Tottenhama u HSV pokazao se kao potez karijere. Iako je tek tinejdžer, Vušković u Bundesligi igra kao iskusni stoper – mirno, sigurno i bez straha. U 14 nastupa već je zabio dva gola i postao jedan od najzapaženijih mladih braniča u Njemačkoj.

Paralelno s klupskim usponom, Vušković je izborio mjesto i u hrvatskoj A reprezentaciji, dok po potrebi nastupa i za U-21 selekciju. Unatoč interesu i spekulacijama, njegov fokus ostaje jasan – HSV.

– San mi je zaigrati s bratom u HSV-u. Dao bih sve za to. Tottenham zna kakva je moja želja, ali ja sam njihov igrač i imam ugovor. U nogometu nikad ne znate što nosi sutra – poručio je Vušković, dodavši kako ne razmišlja o povratku u London ove zime.