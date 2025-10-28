Tragedija u Italiji: Interov vratar u prometnoj nesreći usmrtio čovjeka

Podijeli :

(AP Photo/Luca Bruno)

U Italiji se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovao Josep Martínez, španjolski vratar Intera iz Milana i suigrač hrvatskog nogometaša Petra Sučića.

Kako prenosi La Repubblica, nesreća se dogodila oko 9:30 ujutro u mjestu Fenegrò, nedaleko od Coma, kada je Martínez automobilom udario starijeg muškarca u invalidskim kolicima. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći, helikopterskog tima iz Coma, Crvenog križa iz Saronna i karabinjera iz Cantùa, 81-godišnji muškarac je preminuo na mjestu događaja.

Prema prvim informacijama istrage, tragedija se dogodila nakon što je muškarac u kolicima iznenada promijenio smjer i ušao u traku kojom je prolazio automobil igrača. Martínez, koji nije ozlijeđen, odmah je izašao iz vozila i pokušao pomoći nesretniku, no bez uspjeha. Istraga o uzrocima i odgovornosti za nesreću je u tijeku.

Iz Intera su potvrdili da je njihov vratar duboko potresen zbog tragičnog događaja. Klub je, iz pijeteta prema žrtvi, otkazao konferenciju za novinare trenera Christiana Chivua. Vijest je izazvala brojne reakcije u Italiji i Španjolskoj – navijači su izrazili sućut obitelji poginulog i podršku Martínezu, ističući da je riječ o tragičnoj nesreći bez namjere.