Torcida ponavlja koreografiju za 30. obljetnicu Oluje na Poljudu, evo uputa

xxAntexCizmicx via Guliver

Hajduk večeras od 21 sat dočekuje Goricu u posljednjem susretu drugog kola SHNL-a.

Torcida je uoči susreta na Poljudu objavila upute vezane za koreografiju koju je prošlog tjedna uništilo nevrijeme na splitskom stadionu.

Tada su htjeli održati posebnu koreografiju u čast 30. obljetnice Oluje, no predstavit će ju večeras.

“SVI NA POLJUD! Prošlu ligašku utakmicu najavljenu koreografiju uništilo je veliko nevrijeme netom prije samog početka. Ponovnu priliku imamo večeras od 21:00. Molimo stoga sve da na stadion uđu dva sata ranije i pažljivo slušaju upute osoba zaduženih za izvedbu”, objavila je Torcida.