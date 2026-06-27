Teška ozljeda zvijezde Man. Uniteda na SP-u: Propao mu je unosan transfer

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AP Photo/Fernando Llano via Guliver

Urugvajski veznjak i član Manchester Uniteda, Manuel Ugarte, pretrpio je tešku ozljedu koljena tijekom dramatičnog ispadanja njegove reprezentacije sa Svjetskog prvenstva.

Urugvaj je natjecanje završio porazom od Španjolske (0:1) u skupini H, no uz rezultatski krah, južnoameričku je reprezentaciju i klub s Old Trafforda pogodila vijest o ozbiljnoj ozljedi njihovog važnog igrača.

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Ugarte je nastradao u 44. minuti utakmice nakon nesretnog sudara sa suigračem Mathiasom Oliverom, koji je pao izravno na njegovu ispruženu nogu. Dok je urugvajski veznjak jauknuo od bolova, a njegovi suigrači tražili prekid igre, Španjolci su nastavili akciju i postigli pobjednički pogodak. Ugarte je potom u suzama i s dresom preko glave iznesen s travnjaka na nosilima.

Ova situacija izazvala je uzbunu u Manchester Unitedu, gdje se strahuje da je riječ o teškoj ozljedi koljena zbog kojeg bi pauza mogla trajati između devet i 12 mjeseci. Detaljni liječnički pregledi početkom idućeg tjedna pokazat će je li operacija neizbježna.

Teška ozljeda potpuno je poremetila ljetne planove kluba s Old Trafforda. Engleski mediji ističu kako je United namjeravao unosno prodati Urugvajca kako bi financirao rekonstrukciju i remont veznog reda, no zbog dugotrajne rehabilitacije zainteresirani klubovi sigurno će odustati od transfera. Zbog toga su prisiljeni hitno tražiti alternativna rješenja i okrenuti se prodaji drugih igrača iz kadra.