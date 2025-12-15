Teška ozljeda u Premier ligi, braniču slomljeno rebro probilo plućno krilo

Podijeli :

Nigel Roddis / Sportimage via Guliver

Branič Newcastle Uniteda Dan Burn (33) izbivat će neko vrijeme s terena nakon što je u nedjeljnom porazu od Sunderlanda (0-1) slomio rebro i probio plućno krilo.

Burn se ozlijedio u sudaru s braničem Sunderlanda Nordijem Mukieleom tijekom prvog poluvremena. Mukiele je dobio žuti karton nakon što je koljenom udario u Burna dok su oba igrača uklizavala u pokušaju osvajanja lopte.

Iako je Burn pokušao nastaviti, nakon početne intervencije, nekoliko minuta kasnije zamijenio ga je Fabian Schar.

Menadžer “Svraka” Eddie Howe kasnije je otkrio kako je engleski stoper prevezen u bolnicu nakon što se “borio s disanjem” na poluvremenu.

Daily Mail je objavio kako bi Burn mogao pauzirati šest tjedana i čak 10 utakmica. Burnova ozljeda predstavlja dodatne probleme za Howea koji je već neko vrijeme i bez Svena Botmana, Kierana Trippiera, Jamaala Lascellesa i Emila Kraftha.

Trenutačno na raspolaganju ima samo četiri obrambena igrača.

“Imamo nekoliko ozljeda i teška je situacija. Trenutačna situacija nije idealna,” kazao je Howe.

Newcastle United se trenutačno nalazi na 12. mjestu sa 22 boda. Vodi Arsenal sa 36 bodova.