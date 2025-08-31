Talijanski insajder: Rijeka besplatno dovodi najmlađeg strijelca u povijesti Monze

Podijeli :

via Guliver

Vezni igrač Samuele Vignato na pragu je prelaska u Rijeku, prema informacijama uglednog talijanskog insajdera Gianluce Di Marzija. Vignato je trenutno bez kluba nakon što mu je istekao ugovor s talijanskim prvoligašem Monzom, u kojem je proveo protekle četiri godine.

Tijekom boravka u Monzi upisao je 49 nastupa i postigao dva pogotka u svim natjecanjima, a prošle sezone u Serie A nastupio je 17 puta. Ipak, većinom je ulazio s klupe, provodeći prosječno 27 minuta po utakmici. Monza je odlučila ne produžiti suradnju s mladim veznjakom, pa je postao slobodan igrač.

Vignato, visok 172 cm, primarno igra kao ofenzivni vezni, no može se snaći i na krilnim pozicijama. Nogometnu karijeru započeo je u Chievu, a kroz mlađe uzraste redovito je nosio dres talijanskih reprezentacija od U-15 do U-19.

Ostat će upisan u povijest Monze kao najmlađi strijelac kluba u Serie A, nakon što je u listopadu 2023. godine postigao pogodak sa samo 19 godina. Time je ujedno postao i prvi igrač rođen 2004. koji je zatresao mrežu u talijanskoj eliti.