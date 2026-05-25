Talijanski insajder: Gorica odbila milijunsku ponudu Partizana za španjolskog veznjaka

25. svi 2026
Gorica je ove subote odigrala svoju posljednju utakmicu sezone te je upisala poraz od Rijeke čime je zauzela osmu poziciju u SuperSport HNL-u.

U toj utakmici je svih 90 minuta odigrao španjolski veznjak Iker Pozo. On se u momčadi Marija Carevića pokazao kao jedan od važnijih igrača te je ove sezone odigrao 32 ligaške utakmice u kojima je skupio četiri gola i šest asistencija.

Neko vrijeme pričalo se o interesu Dinama za Poza, a sada je, kako javlja Lorenzo Lepore, srpski Partizan poslao ponudu za Španjolca. Partizan je ponudio milijun i 500 tisuća eura, a to su iz Gorice, kako javlja Talijan, odbili.

Pozo je u svojoj karijeri igrao za Manchester City, Eindhoven, Rijeku, Šibenik te sada Goricu. Ugovor s Goricom vrijedi mu do lipnja sljedeće godine pa se očekuje da bi mogao napustiti redove hrvatskog prvoligaša.

