Talijani se raspisali: Rog raskida s Cagliarijem, ima novi angažman

Podijeli :

xLuigixCanu IPAxSportx via Guliver

Rog ima novi angažman.

Prema pisanju talijanske La Gazzette dello Sport, hrvatski veznjak Marko Rog sporazumno će raskinuti ugovor talijanskim Cagliarijem za koji je ove sezone odigrao svega 45 minuta u talijanskom Kupu. Ugovor mu vrijedi do kraja sezone, ali ga vjerojatno neće odraditi do kraja.

POVEZANO Ten Hag se vraća u Nizozemsku, stiže kod Pjace

Kako navode talijanski mediji, svoj profesionalni put trebao bi Rog nastaviti u Aziji, odnosno u neimenovanom klubu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Rog je prošle sezone bio na posudbi u Dinamu. Upisao je 31 nastup (1015 minuta), jedan gol i tri asistencije za zagrebački klub. Ranije u karijeri igrao je za Varaždin, RNK Split, Napoli i Sevillu. Dinamo ga je 2015. doveo za pet milijuna eura iz Splita i učinio ga najskupljim ulaznim transferom u povijesti kluba. Dvije godine kasnije Napoli ga je kupio za 13,5 milijuna eura.

Upisao je 21 nastup za hrvatsku reprezentaciju, a Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 600 tisuća eura.