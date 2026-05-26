Talijani otkrili Gattusovu plaću u Laziju

Talijanski mediji navode kako je postignut dogovor o dvogodišnjoj suradnji prema kojoj bi Gattuso trebao zarađivati oko dva milijuna eura po sezoni, a preostalo je još samo usuglašavanje završnih detalja ugovora.

Bivši trener Hajduka bio je bez angažmana svega dva mjeseca nakon neuspješne epizode na klupi talijanske reprezentacije u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Gattuso se tako nakon pet godina vraća u talijansko prvenstvo, gdje je posljednji put radio s Napolijem, s kojim je osvojio talijanski Kup. Tijekom trenerske karijere vodio je i Milan, Palermo, Pisu, Valenciju, Marseille, OFI, Sion i Hajduk, koji je prošle sezone završio na trećem mjestu HNL-a.