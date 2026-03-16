Talijani o Modriću: ‘Bio je kao ratnik od početka do kraja’

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan koji je 0:1 porazom na gostovanju kod Lazija u Rimu u 29. kolu talijanskog prvenstva propustio priliku približiti se vodećem Interu.
Jedini gol na utakmici postigao je Isaksen u 26. minuti.
Od Sofascorea dobio je Luka Modrić ocjenu 6,8 do koje je došao uz četiri točna duga dodavanja, tri upućena udarca i 88 posto točnih dodavanja, šest situacija u kojima je osvojio posjed te jedan dobiveni duel na tlu.
“Najlucidniji igrač u driblingu. Pokušava voditi momčad, ali mu nedostaje odlučujuća igra u posljednjim metrima”, piše to Tuttomercato o Modriću.
Na sličnom su tragu i na navijačkom portalu Sempre Milan.
“Bio je kao ratnik, od početka do kraja. Naravno, nije mu svako završno dodavanje bilo savršeno, ali neumorno je radio i imao veliku ulogu u tome što je Milan u drugom dijelu uspio uhvatiti kakav-takav zamah”, navodi se u opisnoj ocjeni tog portala.
La Gazzetta dello Sport mu je dala ‘šesticu’.
Drugi Milan je ostao na 60 bodova, osam manje od vodećeg Intera, a jednim više od trećeg Napolija.
