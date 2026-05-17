Hrvatska tenisačica u Zagrebu osvojila 11. titulu u karijeri

Podijeli :

Domenico Cippitelli/ipa-agency via Guliver Image

Nakon brojnih kišnih prekida u Zagrebu završen je turnir parova ITF W75 razine. U finalu je sudjelovala i hrvatska tenisačica Tara Wurth čija je partnerica u Zagrebu bila 28-godišnja Švicarka Naima Karamoko.

U finalu su Hrvatica i Švicarka s 2-1 u setovima bile bolje od Briane Szabo i Beatrise Zeltine. Prvi set su prije dva dana sa 6:3 osvojile Rumunjka i Latvijka da bi u nedjelju Wurth i Karamoko uzvratile sa 7:6(4).

Uslijedio je zatim meč tie-break do 10 osvojenih poena gdje su Wurth i Karamoko slavile s 10:5 i osvojile titulu u Zagrebu.

Ovo je zagrebačkoj tenisačici već 11. titula karijere, četvrta u parovima te treća u svom rodnom gradu. Ovim naslovom Wurth će skočiti na 211. poziciju u parovima što je 83 mjesta lošije od njenog rankinga karijere na 128. mjestu.