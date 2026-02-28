Talijani: Konačna odluka je na Modriću

Podijeli :

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Sve se glasnije priča o sudbini Luke Modrića u Milanu.

Naime, na San Siru žele aktivirati klauzulu iz njegova ugovora o produženju suradnje za sljedeću sezonu, ali samo ako to želi i on.

Talijanski mediji sve glasnije pričaju o tome, posljednji u nizu je Eurosport koji se poziva na La Gazzettu dello Sport i piše da “Milan nastavlja intenzivno udvaranje Luki Modriću”. Klub se nada pozitivnom odgovoru prije nego što Hrvat započne pripreme za Svjetsko prvenstvo, kako bi mogao jasno planirati sezonu 2026./27., dodaje se u tekstu.

“Unatoč 40 godina, Modrić je i dalje igrač izvanredne razine za naše prvenstvo. Kvalitetom i aurom osvojio je cijelo okruženje kluba u svega nekoliko dana i to ga i danas u potpunosti drži u središtu pažnje. Navijači žele da ostane, kao i trener Massimiliano Allegri, koji bi mu i dalje povjerio “ključeve” veznog reda, doduše uz manju minutažu nego dosad (koja je, usput, već premašila onu iz prošle sezone)”, navodi se uz zaključak:

“Modrić je sa svoje strane uvijek pokazivao da je sretan što nosi dres Milana u ovoj neočekivanoj drugoj mladosti. Konačna odluka, s obzirom na godine i obiteljske okolnosti, na njemu je. Hrvat bi mogao odlučiti završiti karijeru nakon Svjetskog prvenstva ili to učiniti nakon još jedne, romantične sezone u domovini, u Dinamu iz Zagreba. Trenutačno se čini da je opcija produženja ugovora s Milanom najizglednija.”