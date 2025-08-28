Sve je gotovo: Chelsea dovodi Garnacha iz Manchester Uniteda

Krajem prošle sezone se mladi Argentinac Alejandro Garnacho posvađao s Rubenom Amorimom, trenerom Manchester Uniteda, te je bilo izgledno kako će promijeniti sredinu. Duže vrijeme se pričalo kako Argentinac želi samo Chelsea, a sada je ta priča blizu svoga kraja.

Kako navodi talijanski novinar Fabrizio Romano, dva premierligaška kluba dogovorila su se oko cifre za reprezentativca Argentine.

Romano govori kako će Garnacho preći u Chelsea za iznos oko 40 milijuna funti.

Argentinac je u United stigao 2020. godine iz Atletico Madrida, a u prvu momčad Manchestera “upao” je u sezoni 2023./2024. U dvije premierligaške sezone postigao je 13 pogodaka te je udijelio sedam asistencija.

