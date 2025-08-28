Sve je gotovo: Chelsea dovodi Garnacha iz Manchester Uniteda

Podijeli :

GeorgexWass PPA-191699 via Guliver

Krajem prošle sezone se mladi Argentinac Alejandro Garnacho posvađao s Rubenom Amorimom, trenerom Manchester Uniteda, te je bilo izgledno kako će promijeniti sredinu. Duže vrijeme se pričalo kako Argentinac želi samo Chelsea, a sada je ta priča blizu svoga kraja.

Kako navodi talijanski novinar Fabrizio Romano, dva premierligaška kluba dogovorila su se oko cifre za reprezentativca Argentine.

🚨🔵 BREAKING: Alejandro Garnacho to Chelsea, here we go! Deal done between #CFC and Man United. Garnacho only wanted Chelsea and will sign seven year deal at the club for fee close to £40m package. Story from July, confirmed. 🇦🇷 pic.twitter.com/TMHTkA9JM8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025

Romano govori kako će Garnacho preći u Chelsea za iznos oko 40 milijuna funti.

Argentinac je u United stigao 2020. godine iz Atletico Madrida, a u prvu momčad Manchestera “upao” je u sezoni 2023./2024. U dvije premierligaške sezone postigao je 13 pogodaka te je udijelio sedam asistencija.