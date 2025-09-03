Šutalo: Teže će nam biti protiv Farskih otoka nego protiv Crnogoraca

Podijeli :

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Uoči kvalifikacijske utakmice između Hrvatske i Farskih Otoka, Josip Šutalo je s novinarima podijelio dojmove o povratku nakon ozljede, atmosferi u reprezentaciji te situaciji u klubu.

Na početku priprema stoper je imao problema s ozljedom gležnja, zbog čega je propustio dio treninga, no sada se osjeća sve bolje i ponovno je spreman za natjecateljski ritam.

„Na početku priprema imao sam ozljedu gležnja pa sam morao preskočiti taj dio, ali već sam 2-3 tjedna na terenu i osjećam se sve bolje. Vraćam se u pravi ritam i drago mi je što sam opet u reprezentaciji“, poručio je Šutalo.

Hrvatska u susret s Farskim Otocima ulazi kao izraziti favorit, ali Šutalo upozorava da opuštanja ne smije biti.

„Čekaju nas dvije utakmice u kojima smo favoriti, ali ne smijemo podcijeniti nikoga. Ova prva bit će sigurno teža jer je podloga drugačija i moramo se brzo priviknuti i na uvjete i na vrijeme. Što prije to napravimo, to će nam više koristiti.“

Komentirao je i trenutnu situaciju u Ajaxu, gdje je prošlu sezonu ocijenio pozitivnom.

„Zadovoljan sam prošlom sezonom, sada igramo i Ligu prvaka što sam i želio. Trebat će nam malo vremena da se priviknemo na ideju igre novog trenera, ali vjerujem da ćemo biti sve bolji.“

Šutalo je istaknuo i koliko je važno zadržati maksimalnu koncentraciju tijekom cijelog susreta, osobito u utakmicama gdje je protivnik defenzivno orijentiran.