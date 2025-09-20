Suspendirana zvijezda Chelseaja želi postati – atletičar! Cilj je nastupiti na OI 2028.

Podijeli :

Every Second Media via Guliver

Mihajlo Mudrik stigao je u Chelsea prije nešto više od dvije godine, ali...

Transfer vrijedan 70 milijuna eura i nije baš opravdao očekivanja, Ukrajinac je dobio dvogodišnju suspenziju zbog pada na doping-testu. No to ga nije, očito, previše bacilo ‘u ponor’, štoviše, Mudrik želi nastupiti na Olimpijskim igrama 2028. u Los Angelesu, i to kao – atletičar!

Kako navodi španjolska Marca, Mudrik se želi natjecati kao sprinter u ukrajinskoj reprezentaciji. Ukrajinski nogometaš je rušio rekorde Premier lige na svom debiju kada je trčao brzinom od 36,67 km/h, a sada želi svoju eksplozivnost pretvoriti u olimpijske medalje.