Suspendirana zvijezda Chelseaja želi postati – atletičar! Cilj je nastupiti na OI 2028.

Mihajlo Mudrik stigao je u Chelsea prije nešto više od dvije godine, ali...

Transfer vrijedan 70 milijuna eura i nije baš opravdao očekivanja, Ukrajinac  je dobio dvogodišnju suspenziju zbog pada na doping-testu. No to ga nije, očito, previše bacilo ‘u ponor’, štoviše, Mudrik želi nastupiti na Olimpijskim igrama 2028. u Los Angelesu, i to kao – atletičar!

Kako navodi španjolska Marca, Mudrik se želi natjecati kao sprinter u ukrajinskoj reprezentaciji. Ukrajinski nogometaš je rušio rekorde Premier lige na svom debiju kada je trčao brzinom od 36,67 km/h, a sada želi svoju eksplozivnost pretvoriti u olimpijske medalje.

Put do Olimpijskih igara neće biti lagan, Mudrik će morati ispuniti minimalne uvjete Svjetske atletske federacije i proći ukrajinske kvalifikacije 2027. godine.

