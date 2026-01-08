Sukobili se Simeone i Vinicius: ‘Florentino će te otjerati…’

Podijeli :

Maciej Rogowski Ball Raw Images via Guliver

U utakmici između Atlético Madrida i gradskog rivala Real Madrida u Džedi, drugom polufinalnom susretu Španjolskog superkupa, nije nedostajalo iskri, kao i uvijek kada se susretnu dva najveća kluba iz prijestolnice.

Jedan od upečatljivijih trenutaka dogodio se u prvom poluvremenu. Diego Simeone, trener Atlética, obratio se Viníciusu Júnioru u trenutku kada je Brazilac prosvjedovao tražeći prekršaj.

Prema tumačenju komentatora na Movistaru, „Cholo“ mu je poručio:

POVEZANO Real golčinom Valverdea nakon 76 sekundi i golom Rodryga zakazao El Clasico

“Florentino će te otjerati, zapamti što ti govorim.“

Kasnije, u 81. minuti, kada je napadač Real Madrida zamijenjen, došlo je do još jednog verbalnog sukoba između Brazilca i temperamentnog Argentinca.

Vinícius je nešto dobacio Simeoneu, a trener Atletica odgovorio mu je pokazujući prema tribinama i poručivši mu da sluša zvižduke, aludirajući na sve glasnije nezadovoljstvo navijača Reala zbog problema napadača oko produženja ugovora.

Ovo nije prvi put da trener Atlética i napadač Reala ulaze u izravan sukob tijekom utakmica. U gradskom derbiju iz rujna 2022. Simeone mu je dobacio:

“Ustani! Hajde, hajde, igraj…“

…kada je Brazilac pokušavao odugovlačiti igru.

Vrhunac njihove netrpeljivosti dogodio se u Kupu kralja 2024. godine, kada je Vinícius u završnici susreta asistirao Joseluu za 2:2. Tijekom slavlja Brazilac se okrenuo prema navijačima Atlética i provocirao ih, što je razbjesnilo Simeonea.

Incident je eskalirao nakon završetka regularnog dijela utakmice. Viníciusa su morali zadržavati suigrači, dok je Simeone krenuo ravno prema njemu kako bi mu prigovorio zbog ponašanja prema tribinama.

Real Madrid je večeras u Džedi svladao gradskog rivala 2:1 te će se u borbi za trofej sastati s Barcelonom, koja je dan ranije deklasirala Athletic Bilbao.