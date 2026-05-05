Sudio je najveći hrvatski derbi na Poljudu, sad će dijeliti pravdu u polufinalu Lige prvaka

Poznato je tko sudi susret polufinala najelitnijeg europskog natjecanja.
Uzvratni susret polufinala Lige prvaka između Arsenala i Atletico Madrida sudit će Nijemac Daniel Siebert.
Ljubitelji nogomet u Hrvatskoj pamte ga kao suca koji je prije dvije godine sudio najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama (0:1). Nakon tog derbija o suđenju se nije ni pričalo.
Siebert je profesionalni sudac u Bundesligi od 2012. godine, a Fifin znak nosi od 2015. godine. Sudio je brojne utakmice u europskim natjecanjima, uključujući Ligu prvaka, Europsko i Svjetsko prvenstvo 2022. godine.
