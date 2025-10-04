Šubićevac podrhtava – igra li Šibenik u ponedjeljak svoju zadnju utakmicu?

Podijeli :

HNK Šibenik u ponedjeljak 6. listopada u Biogradu igra svoju posljednju utakmicu! Dvoboj protiv Primorca u okviru 7. kola 3. NL – jug mogao bi biti posljednji u devedesettrogodišnjoj povijesti šibenskog kluba. Barem tako tvrde 'dobro upućeni' izvori po društvenim mrežama zadnjih nekoliko dana. Isti pozivaju navijače u čim većem broju da pohode još jedan kraljevski dalmatinski grad u ponedjeljak kako bi se dostojno oprostili od voljenog kluba.

Ove katastrofične najave i predviđanja za sada su samo u sferi navijačkih kuloara, ali situacija u HNK Šibenik je sve samo ne dobra. Dapače, na Šubićevcu je čini se na djelu posljednji čin urušavanja koji je započeo prije nekoliko mjeseci, a po mnogima 2020. godine kada je nakon procesa preoblikovanja klub iz gradskih ruku (o)lako prodan, odnosno predan Kolumbijcima koji su bez kune ili eura u džepovima dobili u posjed kultni HNL klub, i jedan od sportskih simbola Krešimirovog grada.

Ni poslije kolumbijskih ‘desperadosa’ klub sa Šubićevca se nije usrećio s kasnijim vlasnicima, američko-hrvatskim biznismenom Jurićem i njegovom ekipom, a dolaskom Željka Karajice započeo je završni čin uništenja kluba. Bosansko-hrvatski poslovni čovjek s njemačkom adresom ušao je u klub s ambicioznim planovima, ali je klub u njegovoj prvoj godini vladavine ispao u niži rang, da bi se sljedeće sezone ekspresno vratio u elitu. I u toj povratničkoj HNL sezoni Karajičine ambicije, koje su sezale i s nerealnim pričama o gradnji novog stadiona uz potporu lokalne politike počele su se urušavati kao kula od karata.

Karajica, ali i njegov brat, također poslovni čovjek je po pričama koje dolaze iz njemu bliskih krugova, ali i inozemstva, upao u goleme financijske probleme, odnosno njegove tvrtke uključujući i SEH koja osim Šibenika u svom vlasništvu drži i Austriju iz Klagenfurta te Viktoriju Berlin, koji mu prijete kaznenim gonjenjem, čak i zatvorom! Tako tvrde i inozemni mediji koje prenose oni domaći.

Svi klubovi iz njegove SEH grupacije su prošle sezone ispali u niži rang, a Šibenik je nakon rezultatskog posrtanja i osvajanjem 10. mjesta u SHNL-u, umjesto u jednom razredu niže, odlukom HNS-a izbačen u 4. rang gdje se i sada nalazi. Nedobivanje potrebne licence, financijske dubioze, ogromni dugovi, odljev igrača, blokade računa, štrajkovi igrača i uposlenika postali su Šibenikova realnost. Ovoga ljeta mnogi su očekivali da će Željko Karajica pritisnut svim golemim problemima dići sidro i objaviti odlazak iz Šibenika, a time vjerojatno i gašenje kluba, što je nakon HNS-ove objave o izbacivanju u 4. rang najavio eksplicitno i gradonačelnik Šibenika Željko Burić. Kao i osnivanje novog kluba koji bi barem po nekim emocijama postao sljednik HNK Šibenik…

To se međutim nije dogodilo. U danima i tjednima neizvjesnosti nakon Burićeve očito brzoplete i nespretne izjave Karajica se pojavio u gradu, i nakon sastanka s gradskim ocima dogovoreno je da HNK Šibenik ostaje i dalje u vlasništvu i pod ingerencijom SEH-a, a da će se budući odnosi između grada i kluba regulirati posebnim ugovorom. Koji do današnjeg dana, ni tri mjeseca kasnije nije potpisan, a Karajica se još nije ukazao i obratio javnosti o svojim stvarnim namjerama. I neće, jer da je imao što pametno reći to bi već napravio, umjesto da se skrivao i bježao od novinara prilikom dolaska u Šibenik.

Javnost bez obzira na taj dogovor nikada nije imala povjerenje u taj hibridni dogovor, ali očigledno ni obje strane iz tog kvazi dogovora. Grad koji se htio zaštititi posebnim aneksima, ali i neformalnim najavama osnutka novog kluba, što su Funcuti i javnost dočekali na nož. Umjesto toga Karajica je dao placet Stipi Bačelić-Grgiću, klupskoj legendi da složi posve novu momčad, i krene u novu trećeligašku avanturu dalmatinskim paralelama i meridijanima, ponovno emitirajuće neke priče o navodnoj boljoj budućnosti kluba… Možeš misliti.

Momčad je nakon šest odigranih kola u 3. NL – jug osvojila devet bodova, četiri manje od vodećih sastava, i neki, vrlo rijetki su povjerovali da bi Šibenik ove sezone uza sve probleme mogao možda osvojiti tu ligu i doći do kvalifikacija za ulazak u viši rang.

Te optimistične najave posljednjih dana međutim zamijenile su ove priče o skorom i neminovnom gašenju kluba, kojem je nedavno (po tko zna koji put) isključena voda, internet, u kojem mlađi uzrasti često nisu sigurni hoće li uopće krenuti na put na svoje utakmice. Prije par dana neslužbeno se priča kao i sve drugo na Šubićevcu, da je ostavku dao Marko Kartelo, voditelj škole nogometa. A, slično kako se može čuti najavljuje i Bačelić-Grgić, koji je do sada nekako uspijevao balansirati između gazde i navijača. No, čini se da je i tome došao kraj, i da je SBG uvidio da ova priča više ne drži vodu.

Ono što je sigurno je da će Šibenik u ponedjeljak odigrati utakmicu u Biogradu, a poslije toga….To nitko ne zna.

Sve su opcije na stolu, od one najcrnje za navijače koja ide u definitivno gašenje kluba, stečaj i onda osnutak novog tzv. feniks kluba, po uzoru na mnoge druge u hrvatskom nogometu, i sportu općenito. U tom slučaju s obzirom na to da je nedavna ideja o osnutku novog kluba, koji je trebao biti alternativa za nastavak igranja i planova brzo popljuvana, šibenski nogomet sveo bi se na totalni amaterizam, igranje u ŽNL-u, i čekanje potrebne tri godine za ulazak u više rangove.

Druga opcija je više futuristička i plod neke navijačke želje, da ne kažemo mašte, koja ide u pravcu da grad Šibenik otkupi postojeći HNK Šibenik za jedan euro od Karajice, i krene novim putem. No, taj uvijek simbolični jedan euro kojim su se ne tako davno kupovale tvornice po Lijepoj našoj u sumnjivim privatizacijama, sa sobom povlači i brojne druge dubioze, ponajprije dugove koje su kumulativno proteklih godina stvarale vlasničke strukture HNK Šibenik kojima je klub služio samo kao sredstvo za obrtanje transfera i zgrtanje novca. Najveća enigma kao i pitanje za milijun dolara je koliki je ustvari dug HNK Šibenika? Kakva je njegova struktura i kakvi su međusobni odnosi i potraživanja Karajičinih partnera koji su također na razne načine ulagali svoja sredstva u klub?

Tko je taj koji to može s nekom preciznosti utvrditi, a još veće pitanje, tko bi na sebe preuzeo taj hazard rješavanja istog, kroz neki kredit, vraćanja tih sredstava. Po nekim dokumentima s posljednje Skupštine dioničara ukupan dug kluba je veći od sedam milijuna eura, a onaj tekući koji se mora servisirati ako se ne želi odlazak u stečaj je navodno oko 2,5 milijuna!

Je li grad uopće spreman na taj korak, kako ga osim financijskog aspekta predočiti javnosti i političkim oponentima. Čisto sumnjamo. Može li se toga uhvatiti neki novi privatnik, grupacija, u ovim okolnostima također teško zamislivo.

Stoga možemo samo nagađati što će se događati idućih dana i tjedana, hoće li 93-godišnjak sa Šubićevca otići u povijest, ili će preživjeti novu prijetnju gašenja, i dočekati neki nezamislivi Kopernikanski zaokret koji bi spasio šibenski nogomet od potonuća.