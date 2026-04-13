Stoper Tottenham ozlijedio ligament koljena, u opasnosti mu je i nastup na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Tottenham je u 32. kolu doživio možda i najveći udarac u ovoj sezoni Premier lige. Porazio ih je Sunderland s 1:0, a nisu im u prilog išli ni rezultati s drugih terena pa su ih tako pobjeda West Hama i remi Nottingham Foresta gurnuli u zonu ispadanja.

No, osim toga, stigla im je i loša vijest da do kraja sezone neće moći računati na Cristiana Romera, vjerojatno najboljeg stopera u svojoj ekipi.

On je ozlijedio medijalni ligament u koljenu te ga na travnjaku neće biti od šest do osam tjedana. To znači da će mu u opasnost doći i nastup na Svjetskom prvenstvu gdje sa svojom Argentinom brani naslov.

Fabrizio Romano ipak navodi kako bi argentinski stoper trebao biti spreman za Svjetsko prvenstvo koje za Argentinu kreće 17. lipnja kada otvaraju natjecanje protiv Alžira.