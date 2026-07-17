Stoper Francuske otvoreno o utakmici za broncu: ‘Vidio sam Tuchelovu izjavu, u pravu je’

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AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Utakmica za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu često izaziva podijeljena mišljenja, a uoči subotnjeg ogleda Francuske i Engleske o njezinoj važnosti javno su progovorili i akteri susreta. Nakon što je engleski izbornik Thomas Tuchel izjavio da ni jedna ni druga reprezentacija ne želi igrati za broncu jer su obje sanjale finale, s njegovom se ocjenom složio i francuski reprezentativac Ibrahima Konaté.

Francuska i Engleska u subotu od 23 sata po hrvatskom vremenu odlučivat će o osvajaču trećeg mjesta, nakon što su obje reprezentacije zaustavljene u polufinalu. Francuze je nadigrala Španjolska (2:0), dok je Engleska izgubila od Argentine (2:1).

Konaté nije skrivao kako se igrači teško motiviraju za susret koji dolazi nakon izgubljene borbe za finale.

“Vidio sam da je Thomas Tuchel izjavio kako nitko ne želi igrati utakmicu za treće mjesto. U pravu je jer smo željeli biti u finalu, a ne ovdje. No, nemamo izbora.”

Sličnu je poruku ranije poslao i Tuchel, koji je rekao da ni njegova momčad ni Francuzi nisu željeli igrati ovu utakmicu te da je teško pronaći pravi natjecateljski naboj nakon tako bolnog ispadanja u polufinalu.

Ipak, unatoč razočaranju, Konaté smatra da Francuska mora dostojanstveno završiti turnir. Na početku konferencije zahvalio je izborniku Didieru Deschampsu, kojem će susret protiv Engleske biti posljednji na klupi reprezentacije.

“Ne smijemo zaboraviti svu sreću koju nam je donio.”

Velik dio konferencije bio je posvećen i polufinalnom porazu od Španjolske. Francuski branič priznao je da njegova momčad nije bila na potrebnoj razini te da je europski prvak zasluženo izborio finale.

“Bili smo jako motivirani, ali nismo uspjeli. Španjolska je jednostavno bila bolja.”

Poraz je dodatno zabolio jer je Francuska već treći put zaredom u nokaut-fazi velikog natjecanja izgubila od reprezentacije koju vodi Luis de la Fuente, nakon Europskog prvenstva 2024. i Lige nacija.

Zanimljivo, Konaté smatra da Španjolska ovog puta nije odigrala najbolju utakmicu, nego da je Francuska podbacila.

“Ona Španjolska s Eura bila je čak i bolja od ove s kojom smo se suočili ovaj tjedan. Yamal i Nico Williams tada su bili na sto posto. I ovaj put smo protiv njih igrali loše, to ne poričem, ali Yamal nije bio na svom vrhuncu.”

Na kraju je još jednom istaknuo koliko boli novi poraz od istog suparnika.

“Tri uzastopna poraza od Španjolske bole. Nije mala stvar izgubiti od njih, oni su europski prvaci. Moramo se podići i nastaviti dalje.”

Okršaj Francuske i Engleske tako će donijeti borbu za brončanu medalju, ali i susret dviju reprezentacija koje, kako priznaju i njihovi predstavnici, na ovom mjestu nisu željele završiti.