Stojković: Naježio sam se zbog podrške! Zajc: Najbolja utakmica protiv Rijeke ove sezone

Luka Kolanović via Guliver Images

Dinamo je osvojio SuperSport Hrvatski nogometni kup, savladavši Rijeku 2:0 u finalu odigranom na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković, u 50. i 57. minuti, čime je Dinamo ostvario duplu krunu. Radi se o 18. kupu u povijesti samostalne Hrvatske za zagrebački klub, dok Rijeka ostaje pri osam osvajanja Rabuzinovog sunca.

Za Dinamo su titulu prokomentirali Luka Stojković i Miha Zajc:

Junak utakmice Luka Stojković izjavio je: “Osjećaj je neopisiv, nitko sretniji od mene. Rekao sam Godi pred kraj utakmice da sam se naježio zbog podrške. Sjajan je osjećaj bio zabiti gol u finalu, a dva gola? Još bolje. Za ovo smo se spremali, bilo je polemika oko nas, ali ova ekipa je prekvalitetna za bilo što drugo osim duple krune.”

Miha Zajc nakon utakmice je izjavio: “Prekrasan je osjećaj osvojiti trofej u Hrvatskoj, svaka čast svima. Bila je teška sezona s usponima i padovima, ali na kraju dupla kruna. Danas smo odigrali najbolju utakmicu protiv Rijeke u cijeloj sezoni. Imali smo samopouzdanje na lopti i mislim da je to odlučilo pobjedu. Stvarno je lijepo kako je ova sezona završila, svaka čast svima. Presretan sam i nadam se da će biti još ovakvih trenutaka.”