Stipe Biuk ima novi klub?

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xxTomxDubravecx via Guliver

Stipe Biuk (23) mogao bi uskoro promijeniti klub.

Hrvatski krilni napadač dogovorio je osobne uvjete s CF Montrealom, članom MLS-a, tvrdi insajder Lorenzo Lepore. Sada slijede pregovori kanadskog kluba i Real Valladolida, s kojim Biuk ima ugovor do ljeta 2029. godine.

Nekadašnji veliki Hajdukov talent pronašao novi klub u HNL-u

Biuk je nogometno ime izgradio u Hajduku, iz kojeg je početkom 2023. otišao u Los Angeles FC za 8,5 milijuna eura, čime je postao jedan od najskupljih izlaznih transfera u povijesti splitskog kluba.

Ipak, nakon odlaska u SAD nije uspio pronaći pravi ritam. Posuđen je Valladolidu, koji ga je kasnije otkupio za četiri milijuna eura, a zatim je uslijedio i povratak na Poljud. Ni povratnička sezona u Hajduku nije donijela očekivani iskorak.

Prošle sezone u dresu Valladolida upisao je 37 nastupa uz jedan pogodak i pet asistencija. Sada bi novu priliku za dokazivanje mogao dobiti u Kanadi.