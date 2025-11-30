Štimčev Zrinjski izgubio od zadnje momčadi BiH lige, rastužio ih je bivši igrač Lokomotive

Podijeli :

xJorisxVerwijstx via Guliver

Zrinjski iz Mostara iznenađujuće je poražen 0:2 na domaćem travnjaku od posljednjeplasirane momčadi Premijer lige BiH Posušja i time prepustio prvo mjesto banjolučkom Borcu.

Gosti iz Posušja poveli su u 45. minuti golom Ivana Kukavice. Ovaj napadač je ove sezone stigao iz zagrebačke Lokomotive, a u 68. minuti je ponovno bio strijelac i svojim drugim golom učvrstio pobjedu za Posušje.

Ovaj neočekivani poraz Zrinjskog Igora Štimca dolazi samo tri dana nakon pobjede u susretu UEFA Konferencijske lige protiv švedskog BK Häckena, kada su slavili rezultatom 2-1. Upravo je Štimac izjavio da je taj susret ostavio traga na većem broju igrača.

Poraz Zrinjskog znači da su izgubili prvo mjesto na ljestvici, a to je iskoristio banjolučki Borac, koji je prešao na čelnu poziciju Premijer lige BiH.