Štimac o budućnosti na klupi Zrinjskog: ‘Obostrana želja za nastavkom postoji, ali neke stvari moramo očistiti i raspraviti’

xJorisxVerwijstx via Guliver

Hrvatski trener Igor Štimac izjavio je da postoji obostrana želja za nastavkom suradnje sa Zrinjskim, nakon što je mostarski klub sezonu u prvenstvu Bosne i Hercegovine okončao na drugom mjestu pobjedom 3-0 protiv gradskog rivala Veleža.

Na klupskoj konferenciji za novinare hrvatski stručnjak je rekao da će konačna odluka uslijediti nakon razgovora s klupskim vodstvom i analize sezone.

“Obostrana želja postoji, ali neke stvari moramo očistiti i raspraviti, gdje su bili problemi i zašto. Želim vidjeti u kojim segmentima klub može otići na još višu razinu”, izjavio je Štimac.

Dodao je da bi bio prezadovoljan nastaviti suradnju ako najuspješnija bosanskohercegovačka momčad bude spremna za nove iskorake.

Zrinjski je ovu sezonu zaključio na drugome mjestu iza banjolučkog Borca. U klupskim vitrinama su pokali Superkupa i Kupa Bosne i Hercegovine. Hrvatski športski klub iz Mostara ostvario je ove sezone najzapaženiji europski iskorak u klupskoj povijesti. Prvi put je igrao ligašku fazu Konferencijske lige, a natjecanje je završio u nokaut fazi porazom od Crystal Palacea, engleskog kluba koji će u srijedu igrati finale tog natjecanja protiv španjolskog Rayo Vallecana.

Štimac je sa Zrinjskim potpisao dvogodišnji ugovor, ali uz dogovor da se nakon prve sezone napravi analiza napravljenog.

U medijima su se ranije pojavile informacije da bi Štimac mogao otići iz Zrinjskog, a da je jedan od mogućih nasljednika Slovenac Simon Rožman. Klub je te navode odbacio kao netočne.