Stigle kazne za 11. kolo SHNL-a, Hajduk najviše ‘dobio’ po džepu

Nogomet 31. lis 20259:27 0 komentara
Robert Matić/hajduk.hr

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige Alan Klakočer donio je odluke o disciplinskim kaznama za 11. kolo domaćeg prvenstva, objavljeno je na službenim stranicama.

Najveći novčani udarac dobio je Hajduk, zbog uporabe pirotehnike tijekom susreta s Goricom (0-3) odigranom 24. listopada, i to s 2.000 eura. Kazna nije zaobišla niti Goricu, jer kao domaćin i organizator tog dvoboja, zbog ovih će propusta morati platiti 700 eura.

Dinamo je kažnjen s 1.900 eura, također zbog pirotehničkih sredstava, koja su njegovi navijači koristili na gostovanju kod Vukovara 1991 (1-0) u Vinkovcima.  Vukovarli pirotehniku pa će zbog toga u HNS-ovu blagajnu morati uplatiti 900 eura.

Kažnjena je i Rijeka, čiji su navijači tijekom sraza s Osijekom (4-1) na Rujevici također koristili pirotehniku, što je Klakočer ‘nagradio’ sa 700 eura kazne.

