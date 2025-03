Srpski napadač jednim potezom oduševio Tudora: ‘Ima sve karakteristike velikog igrača’

Podijeli :

xGiulianoxMarchisciano IPAxSportx via Guliver

Izgleda da se sreća okrenula Dušanu Vlahoviću u Juventusu nakon promjene trenera. Umjesto Thiaga Motte, momčad je preuzeo Igor Tudor, a hrvatski stručnjak ima puno povjerenje u srpskog napadača.

“Tražio sam izazov. Uzbuđen sam što sam ovdje. Očekujem odgovornost od igrača,” rekao je 46-godišnji Tudor, koji je već bio asistent u Juventusu tijekom sezone 2020./2021.

Što se tiče Vlahovića, već su stigli izvještaji da je Tudora oduševilo što se Dušan pojavio na treningu čak i na slobodan dan, a sada je dodatno naglasio njegovu važnost:

“Vlahović je iznimno snažan igrač, to sam govorio i ranije. To nisu samo riječi, to su činjenice. Ima sve kvalitete i karakteristike velikog igrača. Bio je u teškom periodu i već smo razgovarali o tome – sada smo krenuli s radom, a on ima ogromnu želju. Zajedno s Kolo Muanijem – njih dvojica ne samo da mogu igrati zajedno, već mogu postići velike stvari.”

Juventus će sljedeću utakmicu odigrati u subotu, 29. ožujka, kada im u goste stiže Genoa.

Stara dama trenutno se nalazi na petom mjestu Serie A, s bodom manje od Bologne, koja drži poziciju koja vodi u Ligu prvaka. To je jedno od dva preostala natjecanja u kojima će Juventus sudjelovati do kraja sezone.

Ove sezone Vlahović je postigao devet golova u 22 utakmice Serie A, dok je u Ligi prvaka zabio četiri pogotka u devet nastupa.