Sportski direktor Milana: Odluka je na Modriću, ugovor je već spreman

DomenicoxCippitelli IPAxSport via Guliver

Čini se kako će Luka Modrić još malo ostati u Milanu...

Sportski direktor Milana, Igli Tare, uoči prvenstvene utakmice protiv Lazija poručio je kako je utrka za naslov prvaka Italije i dalje otvorena te naglasio da klub vjeruje u ostanak Luke Modrića.

Njegov ugovor uključuje opciju produljenja do 2027. godine, a Tare je izrazio optimizam oko njegovog ostanka.

“Jedno je sigurno: on voli Milan i mi volimo njega”, izjavio je Tare.

“Mislim da će to biti laka odluka, ugovor je već spreman jer postoji opcija za sljedeću sezonu. Na početku sezone rekli smo da postoji opcija produljenja ugovora, ali odluka je na njemu. Dobit će vrijeme i prostor koji su mu potrebni da odluči, ali on zaista uživa igrajući za nas. Voli biti dio ovog projekta”, zaključio je sportski direktor Milana.