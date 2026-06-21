Španjolski veznjak nakon pobjede napao novinare: ‘Mi smo mirni, vi stvarate kontroverze’

Podijeli :

(AP Photo/Butch Dill) via Guliver Image

Španjolska je stigla do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu svladavši Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0. Strijelci za momčad Luisa de la Fuentea bili su Mikel Oyarzabal i Lamine Yamal, dok je jedan pogodak postignut nakon autogola Hassana Altambaktija. Tim trijumfom Španjolci su preuzeli prvo mjesto u svojoj skupini.

Nakon utakmice medijima se obratio Álex Baena, koji je protiv Saudijske Arabije prvi put bio u početnoj postavi na svjetskoj smotri. Veznjak je zaigrao u ofenzivnoj liniji uz Laminea Yamala i Mikela Oyarzabala te je asistirao kod prvog pogotka susreta.

Baena je izrazio zadovoljstvo uvjerljivom pobjedom, osvrnuo se na reakciju reprezentacije nakon remija protiv Zelenortskih Otoka u prvom kolu te govorio o ozračju unutar momčadi. Također je najavio sljedeći dvoboj protiv Urugvaja, a konferenciju za medije obilježila je i njegova rasprava s novinarima, kojima je zamjerio stvaranje nepotrebnih tenzija oko reprezentacije.

“Na kraju krajeva, vi ste ti koji stvarate kontroverze i izvlačite stvari iz konteksta. Znali smo da će utakmice biti jako teške. Svi dvoboji koje gledamo na Svjetskom prvenstvu su neizvjesni, svatko svakoga može pobijediti. Ali mi smo od prvog dana vrlo mirni, radimo dobro i siguran sam da će se to vidjeti na rezultatima.”