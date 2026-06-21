Španjolski napadač ostvario podvig koji nije viđen 60 godina

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Španjolska je već nakon nepunih pola sata igre protiv Saudijske Arabije praktički riješila pitanje pobjednika. U susretu drugog kola skupine H povela je 3:0 do 24. minute, a glavnu ulogu odigrao je raspoloženi Mikel Oyarzabal.

Napadač španjolske reprezentacije najprije je u 10. minuti sjajno pronašao Laminea Yamala na drugoj vratnici za vodeći pogodak. Potom je u 21. minuti sam zatresao mrežu za povećanje vodstva, da bi samo tri minute kasnije okrunio novu atraktivnu akciju svoje momčadi i postavio rezultat na 3:0.

Tim učinkom Oyarzabal je ispisao povijest svjetskih prvenstava. Postao je tek drugi nogometaš otkad se vodi takva statistika koji je u prvih 25 minuta jedne utakmice izravno sudjelovao u tri pogotka svoje reprezentacije.

3 – With two goals and an assist, Spain’s Mikel Oyarzabal is only the second player on record (from 1966) to score or assist three goals in the opening 25 minutes of a FIFA World Cup match, after Hungary’s László Fazekas against El Salvador in 1982 (1 goal, 2 assists). Rapid. pic.twitter.com/4SR6ExiILu — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

Prije njega to je uspjelo samo mađarskom reprezentativcu Lászlóu Fazekasu, koji je na Svjetskom prvenstvu 1966. protiv El Salvadora u prvih 25 minuta upisao jedan pogodak i dvije asistencije.