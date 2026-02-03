Španjolci se raspisali o Livakoviću i problemu Girone: ‘Otišao uz više buke nego rješenja…’

Podijeli :

xdtsxNachrichtenagenturx via Guliver

Španjolska Marca osvrnula se na stanLivaković je do kraja sezone na posudbi u Dinamu, a u ponedjeljak je branio u pobjedi protiv Vukovara 3:1. Marca piše o njegovom razdoblju u Gironi.je u Gironi, a tu su pisali i o njihovom bivšem golmanu Dominiku Livakoviću.

“Girona je odlučila podići razinu na vratarskoj poziciji dovođenjem Dominika Livakovića, hrvatskog reprezentativca i pojačanja koje je stiglo u posljednjim danima ljetnog prijelaznog roka kako bi konkurirao i, barem u teoriji, nadmašio Paula Gazzanigu, nakon što je klub bio prisiljen potražiti dodatnu konkurenciju zbog ozljede Juana Carlosa Martí­na te razine ispod očekivanja samog argentinskog vratara i mladog Krapyvtsova.

Međutim, plan se vrlo brzo raspao. Takozvani “slučaj Livaković“ završio je potpunim raskolom između vratara i stručnog stožera, što je javno potvrdio Míchel, a riješeno je odlaskom bez stvarnog natjecateljskog učinka”, piše Marca pa dodaje:

“Sam je trener javno priznao da mu je Livaković u više navrata poručio kako ne želi nastaviti niti igrati, kako bi si olakšao odlazak tijekom zimskog prijelaznog roka.

“Ide mi na živce” odbio je igrati dok je Gazzaniga imao temperaturu“, izjavio je na konferenciji za novinare. Nije mogao biti nezadovoljniji.

Nakon ponovljenih razgovora bez promjene stava, Míchel je odlučio prestati računati na njega te je otvoreno stao u obranu Gazzanige, za kojeg smatra da je nepravedno obilježen sjenom zvučnog pojačanja. Tako je Livaković završio bez stvarnog natjecateljskog učinka, otišavši uz više buke nego konkretnih rješenja.”

Girona je ove zime dovela golmana Barcelone, Marc Andre ter Stegena, no on se ubrzo ozlijedio.

“S Livakovićem izvan kadra i Ter Stegenom ozlijeđenim, Girona se vraća na početak. Vladyslav Krapyvtsov postaje izravna alternativa Gazzanigi. Mladi vratar sada je gurnut u ubrzanu ulogu, više iz nužde nego iz sportskog uvjerenja, ulogu za koju možda još nije bio predviđen, dok vratari iz druge momčadi ostaju kao sigurnosna mreža. U suštini, riječ je o povratku na početnu točku, ali s više nakupljenog umora i znatno manjim prostorom za pogrešku.”