Španjolci: Modrić je Ironman i živuća legenda Real Madrida

xNiyixFotex via Guliver

Luka Modrić (39) započeo je posljednji avanturu s Real Madridom nastupom protiv Al Hilala (1:1) na klupskom SP-u u Miamiju, upisavši 592. nastup za klub.

Kako mu Real Madrid više ne nudi novi ugovor, Modrić će nakon turnira prijeći u Milan, s kojim je već postigao dogovor.

Španjolski AS nakon utakmice s Al Hilalom zaziva više minuta za Modrića:

“Kad se kaže da je osvježenje u momčadi igrač od gotovo 40 godina, to obično zvuči kao šala. Osim kad se govori o Luki Modriću, živućoj legendi Real Madrida. Fizički zahtjevi koje pred Kraljevski klub postavlja ovo Svjetsko klupsko prvenstvo, od sparine u Miamiju do vrućine koja ih čeka sutra u Charlotteu, gdje se očekuje osjećajna temperatura od 35 stupnjeva – traže svježe noge. A najpouzdanije među njima su one hrvatskog veterana.”

“Ako zaigra protiv Pachuce, to će Modriću biti 59. utakmica u sezoni 2024./25., i to bez ijedne ozljede. U Madridu punom problema s izostancima, to je pravo čudo. Dugovječnost i pouzdanost – to je Luka Modrić. Ironman u bijelom dresu”, nastavljaju Španjolci s hvalospjevima prema hrvatskom kapetanu.

Na klupskom SP-u samo su trojica igrača starija od Luke Modrića. To su vratari Fábio (44, Fluminense) i Onyango (40, Mamelodi Sundowns), te stoper Thiago Silva (40), bivši igrač PSG-a, danas također član Fluminensea.

AS za kraj još jednom povlači usporedbu između Ironmana i Modrića:

“Modrićeva stalna dostupnost, bez ozljeda, rijetkost je ne samo u Španjolskoj nego i u svim velikim ligama. U Premier ligi su ove sezone nastupala još dvojica 39-godišnjaka, Ashley Young (Everton) i James Milner (Brighton), ali prvi je propustio osam utakmica, a drugi zadobio težu ozljedu. U Bundesligi je Anthony Losilla (Bochum) bio jedini vršnjak, ali je skupio tek 21 nastup.

Ništa od toga ne može se usporediti s Modrićem. On nije Tony Stark. On je Luka Modrić.”