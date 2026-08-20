Bakrar u svom debiju upisao asistenciju protiv Barcelone

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David Catry Isosport via Guliver

Donedavni napadač Dinama Mounsef Bakrar debitirao je asistencijom za svoj novi klub Al Ahly.

Egipatski velikan je upisao poraz 2:1 od Barcelone u 61. izdanju tradicionalnog Trofeja Joan Gamper na Camp Nouu.

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Katalonci su pitanje pobjednika riješili već u prvom poluvremenu. Za vodstvo Barcelone pogodio je 18-godišnji egipatski napadač Hamza Abdelkarim, koji je ovog ljeta stigao upravo iz Al Ahlyja, dok je na 2:0 povisio Raphinha iz jedanaesterca kojeg je sam izborio.

U nastavku susreta Al Ahly se vratio u igru zahvaljujući brzijoj kontri u kojoj je Bakrar sjajno odigrao završnu loptu za Ahmeda Sayeda Ziza koji smanjuje na 2:1. Barcelona je do kraja utakmice mogla i do uvjerljivijeg slavlja, no Anthony Gordon nije uspio realizirati jedanaesterac.

Podsjetimo, Bakrar je napustio Dinamo prije manje od mjesec dana u transferu vrijednom tri milijuna eura fiksno, uz još pola milijuna eura kroz bonuse, a s egipatskim je klubom potpisao trogodišnji ugovor.