Španjolci: Bara je stigao u Barcelonu, Dinamo je jasno poručio što čini s Varelom

GNK Dinamo Zagreb

Sportski direktor Barcelone Deco se u utorak ujutro sastao se s hrvatskim menadžerom Andyjem Barom, koji zastupa Danija Olma (27) i Cardosa Varelu (16).

Kako piše španjolski Mundo Deportivo, Bara je stigao u sportski centar Ciutat Esportiva, a napustio ga je u istom vozilu kao Deco.

Tema razgovora bio je Cardoso Varela, talentirani portugalski krilni igrač koji je nedavno produljio ugovor s Dinamom na još dvije sezone. Barcelona je, prema ranijim izvještajima, već dogovorila uvjete budućeg transfera vrijednog pet milijuna eura, uz dodatnih 20 milijuna eura u bonusima.

“Plan se nije promijenio: Varela će provesti ovu i sljedeću sezonu u Dinamu kako bi se nastavio razvijati. Sličan put prošao je i Dani Olmo, koji je upravo u dresu zagrebačkog kluba stasao u vrhunskog igrača. Iz Dinama su jasno poručili kako nemaju namjeru prodati svog dragulja prije isteka dogovorenog dvogodišnjeg razdoblja”, objašnjava španjolski medij.

Varela je u Dinamo stigao protekle zime iz Porta, nakon što je u lipnju prošle godine odbio potpisati novi ugovor s Portom, a pod vodstvom trenera Marija Kovačevića je ove sezone upisao četiri nastupa (158 minuta).