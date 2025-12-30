Sopić iz Widzewa dovodi još dva pojačanja, evo tko stiže u Osijek

Podijeli :

PIOTR KUCZA FOTOPYK via Guliver

Pred Osijekom je intenzivan drugi dio sezone u kojem će morati izboriti svoje mjesto za ostanak u prvoj ligi.

Momčad Željka Sopića je polusezonu završila na zadnjem mjestu, a u nastavku sezone će ih pojačati Borna Barišić. Osim njega, treneru na početak priprema stižu još dva pojačanja.

Kao što smo već pisali, u HNL – točnije u Osijek, vraća se i Tonio Teklić. Osijek ga dovodi na posudbu s opcijom otkupa iz poljskog Widzewa, kluba u koji ga je Sopić i doveo prije pola godine.

Gol.hr dodaje da iz Widzewa dolazi i Samuel Akere, 21-godišnje desno krilo iz Nigerije, koji je u poljskoj ligi skupio 786 minuta i zabio jedan gol uz jednu asistenciju.