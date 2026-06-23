Smolčić mirno spava, Como ga vezao do 2031.: Igrat će u Ligi prvaka

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AP Photo/Antonio Calanni

Talijanski prvoligaš Como 1907 objavio je kako je hrvatski branič Ivan Smolčić potpisao novi ugovor koji ga uz klub veže do lipnja 2031. godine.

Smolčić je u Como stigao u siječnju 2025. godine te se vrlo brzo nametnuo kao važan član prve momčadi. U dresu talijanskog kluba upisao je 41 nastup u Serie A i Coppa Italiji te pritom dodao dvije asistencije.

Njegova konstantnost, čvrstina u obrani i sposobnost prilagodbe učinili su ga važnim dijelom momčadi koju vodi Cesc Fàbregas. Smolčić je dao značajan doprinos jednoj od najuspješnijih sezona u povijesti kluba, tijekom koje je Como izborio povijesni plasman u Ligu prvaka.

Trener Cesc Fàbregas nije skrivao zadovoljstvo produženjem suradnje.

” Ivan je zaslužio ovaj novi ugovor svojim radom, stavom i konstantnošću koju pokazuje svakoga dana. Od trenutka kada je stigao, razumio je što tražimo od naših braniča, s loptom i bez nje. Nastavio je napredovati uz veliku dozu poniznosti. Takvi igrači treneru ulijevaju povjerenje. Pouzdan je, natjecateljski nastrojen i uvijek spreman pomoći momčadi, a upravo takav mentalitet želimo graditi u Comu – rekao je Fàbregas.

Nakon potpisa novog ugovora oglasio se i hrvatski reprezentativac.

“Como mi je odmah postao drugi dom, a ovo produženje potvrda je da smo i klub i ja sretni što zajedno gradimo budućnost. Napredovao sam taktički i obrambeno zahvaljujući treneru i sjajnoj, multikulturalnoj svlačionici. Prošla sezona bila je nevjerojatna, a uvjeren sam da će sljedeća biti još bolja jer nas očekuju nastupi u Ligi prvaka. Dat ćemo sve od sebe” – poručio je Smolčić za klupsku stranicu. .

U Comu vjeruju kako će hrvatski branič imati važnu ulogu i u sljedećoj fazi razvoja kluba, koji se nakon povijesnog uspjeha u domaćem prvenstvu sprema za izazove na europskoj sceni.