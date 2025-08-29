Službeno: Xavi Simons je novi igrač Tottenhama

Podijeli :

Guliver

U noći s četvrtka na petak pojavila se informacija kako je Tottenham preuzeo "pole position" u utrci za dovođenje Xavija Simonsa, a u petak popodne je stigla potvrda tog transfera.

Mladi Nizozemac koji može igrati na više pozicija u napadu potpisao je za Tottenham. Kako navodi Fabrizio Romano, transfer je vrijedan 60 milijuna eura bez bonusa, a Simons je potpisao ugovor na pet godina s opcijem produljenja na još dvije.

Simons je svoju seniorsku karijeru počeo u PSG-u, a prije toga je bio u Barceloni. U Parizu se kratko zadržao prije nego li je otišao u RB Leipzig. U Njemačkoj je proveo dvije sezone, a sada je, unatoč tome što je Chelsea bio dugo u utrci, potpisao za Tottenham.