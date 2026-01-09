Službeno potvrđen prvi veliki zimski transfer: ‘Ponosan sam što sam došao u City’

Podijeli :

Manchester City/Facebook

Dobili smo prvi veliki transfer u ovom prijelaznom roku. Najavljivan i očekivan već neko vrijeme, sada je i službeno potvrđen – Antoine Semenyo novi je igrač Manchester Cityja.

“I kada ne trošimo najviše, ispada da trošimo najviše“, rekao je prije nekoliko dana Pep Guardiola.

Ovog je petka stigao Antoine Semenyo u transferu vrijednom 64 milijuna funti.

To znači da je City u posljednjih 12 mjeseci doveo 14 novih igrača te da je na njihove transfere potrošio ukupno 429,5 milijuna funti.

No, vratimo se Semenyu.

Ugovor je potpisan na pet i pol godina i vrijedan je 64 milijuna funti, od čega Bournemouthu pripada 62,5 milijuna. Semenyo će u Cityju nositi dres s brojem 42.

“Moje najbolje igre tek dolaze, siguran sam u to. City je u sjajnoj poziciji i još je uvijek u borbi za trofeje u četiri natjecanja. Doista vjerujem da mogu doprinijeti momčadi u nastavku sezone“, poručio je, među ostalim, Semenyo u svom prvom intervjuu za klupsku stranicu.

City je u utrci za Semenyjev potpis pobijedio Manchester United, Liverpool, Chelsea i Tottenham, koji su također pokazali interes za ganskog reprezentativca.

Bournemouth i City, uz osnovni financijski dio posla, dogovorili su i potencijalne bonuse u vrijednosti od 1,5 milijuna funti te deset posto od sljedeće prodaje.

“Izuzetno sam ponosan što sam došao u Manchester City. U posljednjih deset godina pratio sam City pod vodstvom Pepa Guardiole – bili su doista dominantna momčad u Premier ligi, uz velike uspjehe i u FA Kupu, Ligi prvaka i Liga kupu.

Postavili su najviše standarde, ovdje igraju najbolji nogometaši, imaju vrhunske trening-centre i najboljeg menadžera na svijetu.

Imam još puno prostora za napredak i za mene je zaista nevjerojatno što sam u ovoj fazi karijere ovdje – to je privilegija“, poručio je novi igrač Građana, koji će Guardioli biti na raspolaganju već za utakmicu FA Kupa protiv Newcastlea.