Službeno: Jesse Lingard pojačao kultni brazilski klub

Foto: Corinthians / Rodrigo Coca

Ono što se već neko vrijeme spominje u medijima u petak je postalo službeno.

Jesse Lingard, nekadašnja velika nada Manchester Uniteda potpisao je za brazilski Corinthians, sedmerostrukog prvaka brazilske Serie A i dvostrukog osvajača FIFA Svjetskog klupskog prvenstva.

Corinthians je inače dom i najboljeg nizozemskog strijelca svih vremena Memphisa Depayja s kojim je igrao u dresu Crvenih vragova.

Osim u Manchesteru, Lingard je svoje nogometne sposobnosti pokazao i u Leicesteru, Birminghamu, Brightonu, Derby Countyju, West Hamu, Nottingham Forestu te južnokorejskom Seoulu u kojem mu je nedavno istekao ugovor.

Lingard je inače prvi Englez koji je potpisao ugovor s bilo kojim brazilskim klubom.