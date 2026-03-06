Službeno: Jesse Lingard pojačao kultni brazilski klub

Ono što se već neko vrijeme spominje u medijima u petak je postalo službeno.
Jesse Lingard, nekadašnja velika nada Manchester Uniteda potpisao je za brazilski Corinthians, sedmerostrukog prvaka brazilske Serie A i dvostrukog osvajača FIFA Svjetskog klupskog prvenstva.
Corinthians je inače dom i najboljeg nizozemskog strijelca svih vremena Memphisa Depayja s kojim je igrao u dresu Crvenih vragova.
Osim u Manchesteru, Lingard je svoje nogometne sposobnosti pokazao i u Leicesteru, Birminghamu, Brightonu, Derby Countyju, West Hamu, Nottingham Forestu te južnokorejskom Seoulu u kojem mu je nedavno istekao ugovor.
Lingard je inače prvi Englez koji je potpisao ugovor s bilo kojim brazilskim klubom.
