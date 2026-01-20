Slovenija i službeno dobila novog izbornika, evo tko mijenja Keka

Podijeli :

Uroš Skaza

Izvršni odbor Nogometnog saveza Slovenije potvrdio je na današnjoj sjednici u poslijepodnevnim satima Boštjana Cesara za novog izbornika slovenske seniorske reprezentacije.

Cesar, rekorder po broju nastupa za slovensku reprezentaciju, u slovenskom dresu upisao je 102 nastupa te je dugi niz godina bio i kapetan reprezentacije. Među vrhuncima njegove reprezentativne karijere ističe se nastup na Svjetskom prvenstvu 2010. godine, kada je bio dio generacije koja je Sloveniju po drugi put u povijesti odvela na svjetsku smotru.

Tijekom igračke karijere Cesar je od 2000. do 2005. godine igrao za zagrebački Dinamo, a potom je bio član francuskog Marseillea, engleskog West Bromwich Albiona i talijanskog Chieva. Sa 102 nastupa rekorder je po broju nastupa za slovensku izabranu vrstu, a bio je i sudionik SP-a 2010. godine u JAR-u.

Nakon završetka igračke karijere okrenuo se trenerskom poslu. Vodio je slovensku reprezentaciju do 19 godina, a u siječnju 2022. pridružio se stručnom stožeru seniorske reprezentacije kao prvi pomoćnik Matjaža Keka. Bio je dio ekipe koja je Sloveniju odvela do najvećeg uspjeha u povijesti slovenskog nogometa plasmanom u osminu finala Europskog prvenstva 2024.

U odsutnosti Matjaža Keka Cesar je već preuzimao vođenje seniorske reprezentacije. U tom razdoblju Slovenija je pod njegovim vodstvom ostala neporažena u pet utakmica, među ostalim i u pripremnoj utakmici protiv Portugala, koju su Slovenci dobili s 2:0.

Službeno predstavljanje Cesara održat će se u srijedu u 10:15 sati na Brdu pri Kranju.

Dosadašnji izbornici Slovenije:

Bojan Prašnikar (1991-1993)

Zdenko Verdenik (1994-1997)

Bojan Prašnikar (1997-1998)

Srečko Katanec (1998-2002)

Bojan Prašnikar (2002-2004)

Branko Oblak (2004-2006)

Matjaž Kek (2007-2011)

Slaviša Stojanović (2011-2012)

Srečko Katanec (2013-2017)

Tomaž Kavčič (2017-2018)

Matjaž Kek (2018-2025)

Boštjan Cesar (2026-)

