SKener: Realu i Barceloni je ispred nosa pobjegao prvoklasni stoper

Podijeli :

Guliver Image

Antonio Rudiger ima brojne probleme s ozljedama, kao i Daniel Alaba i Eder Militao, a osloniti se samo na, iako talentiranog i kvalitetnog, Deana Huijsena nije najpametniji potez u povijesti Madriđana. Ovaj Španjolac je prošao mimo madridskog i katalonskog radara i za to bi dva španjolska i svjetska velikana mogla ispaštati u budućnosti. Arsenal je, s druge strane, dobio dragulja s kojim će dugi niz godina, s razlogom, dobivati epitet najbolje obrane svijeta.

Arsenal je u srijedu s 3:1 porazio Bayern Munchen u sklopu petog kola Lige prvaka. Kao i u većini utakmica ove sezone, oduševila je Arsenalova granitna obrana koja je Bavarcima dopustila minimalan broj prilika (0,65xG). S obzirom na to da je Bayern jedna od najpotentnijih napadačkih momčadi, ovo je veliko iznenađenje.

Arsenal srušio Bayern i nanio mu prvi poraz u cijeloj sezoni! VIDEO / Bio je na pragu Tottenhama, a sada je hat-trickom donio pobjedu Arsenalu u ljutom derbiju

Još veće iznenađenje je što je Harry Kane, vjerojatno najbolji napadač svijeta, a trenutačno drugi najbolji europski strijelac (gol iza Hrvata Franka Kovačevića) ostao bez udarca na utakmici. Neki bi rekli da to nije čudno i da se to zna dogoditi najboljim napadačima što je u jednu ruku i točno, no za Kanea protiv Arsenala je to veliki šok.

Utakmica u srijedu bila je njegova 22. protiv Topnika i u svakoj u kojoj je odigrao 90 minuta uputio je barem jedan udarac prema vratima Arsenala. Ne samo to, engleski napadač je u tim utakmica redovno tresao mrežu svog dječačkog kluba te je zabio čak 15 golova i udijelio dvije asistencije.

Ipak, u srijedu je obrana Arsenala za njega bila neprobojna. Razlog za to tražit ćemo u dvojcu koji se zovu William Saliba i Cristhian Mosquera. Dok su o Francuzu već opjevani brojni hvalospjevi, što francuskih, a što engleskih medija, o 21-godišnjem Španjolcu se još potiho priča, pa čak i šapće. Ovo ljeto je mladi reprezentativac Španjolske stigao u Arsenal bez prevelike pompe. Jedini koji su pričali o njemu su bili navijači Valencije koji su bili svjesni što gube njegovim transferom u sjeverni dio Londona.

Ne samo to, Španjolac je za samo 15 milijuna eura preselio u crveni dio najmnogoljudnijeg grada Engleske. Imao je nekih problema s liječničkim pregledom pa je tek krajem srpnja došao na pripreme. Svoj debi imao je protiv Leedsa kada je odigrao dvadesetak minuta, ali ono po čemu su ga svi zapamtili je njegov nastup protiv Liverpoola.

Nakon ozljede Salibe, uskočio je u sastav kao da je već nekoliko godina u sustavu Mikela Artete, a ne kao da je tek došao. Nije se moglo primijetiti da je riječ o novom igraču i Liverpool nije uspio stvoriti nijednu ozbiljnu situaciju pred golom, kao i mnogi protivnici. Na kraju su slavili golom Dominika Szobozslaija, ali to nikako ne umanjuje nastup Španjolca.

Nametnuo se potom Arteti u sastavu izostankom Salibe te je sve do susreta s Manchester Cityjem bio u prvih 11. U cijelom njegovom vremenu u Arsenalu može se izdvojiti jedna važna greška, a to je loše dodavanje koje je donijelo korner Newcastleu iz kojega je Nick Woltemade zabio za 1:0. Međutim, osim toga je pokazao da Arteta itekako može računati na stasitog Španjolca, bez obzira koji od vrhunskog dvojca Saliba – Gabriel Magalhaes nedostaje. Mosquera može dostojno zamijeniti i Salibinu progresiju s loptom u nogama, a u skoku je dovoljno dobar da nadoknadi nedostatak ključnog Brazilca u obrani Topnika. Može pokriti i poziciju desnog beka iako je visok nevjerojatnih 191 centimetara.

S takvim karakteristikama pravo je čudo kako klubovi s većom platežnom moći od Arsenala nisu ugrabili Mosqueru za “siću” od 15 milijuna eura. Prije svega tu mislim na Real Madrid koji već neko vrijeme muči muku sa svojim stoperima. Antonio Rudiger ima brojne probleme s ozljedama, kao i Daniel Alaba te Eder Militao, a osloniti se samo na, iako talentiranog i kvalitetnog, Deana Huijsena nije najpametniji potez u povijesti Madriđana.

Rudiger zbog ozljede abdomena mora pauzirati tri mjeseca Novi problemi za Real, ponovno se ozlijedio stožerni stoper

Nisu ni u Barceloni bili nešto pametniji. Nakon odlaska Iniga Martineza na Bliski istok ostali su kratki na stoperskoj poziciji i to se ove godine itekako osjeti. Hansi Flick i njegova zamka zaleđa više ne muče protivnike, a baš bi brzina Mosquere tu bila od velike pomoći.

Međutim, ovaj Španjolac je unatoč više od 80 odigranih utakmica u La Ligi i prolaska kroz sve kategorije španjolske reprezentacije (osim seniora) prošao mimo madridskog i katalonskog radara i za to bi dva španjolska velikana mogla ispaštati u budućnosti.

Arsenal je, s druge strane, dobio dragulja s kojim će dugi niz godina, s razlogom, dobivati epitet najbolje obrane svijeta.