Skandal u Turskoj: 46 uhićenih zbog klađenja, među njima i igrači Galatasaraya i Fenerbahčea

Podijeli :

xSeskimphotox GSaray-Basaksehir-30525 172 via Guliver Image

Turske vlasti naredile su u petak uhićenje 46 osoba, uključujući 29 nogometaša, u sklopu opsežne istrage o namještanju utakmica, objavilo je istanbulsko tužiteljstvo.

Od 29 igrača, vlasti sumnjiče 27 da su se kladili na utakmice u kojima je sudjelovala njihova vlastita momčad, navodi se u priopćenju tužiteljstva.

Među njima je i Metehan Baltaci, igrač Galatasaraya, aktualnog trostrukog turskog prvaka, a tužiteljstvo nije otkrilo identitete 26 ostalih umiješanih igrača.

Mert Hakan Yandas, igrač Fenerbahçea, još jednog velikog istanbulskog kluba, osumnjičen je da se kladio na razne utakmice putem treće strane.

Tužiteljstvo, koje je izjavilo da je do sada uhićeno 35 od 46 traženih osoba, također je naredilo uhićenje predsjednika dva kluba za koje se sumnja da su “pokušali utjecati na ishod” utakmice između njih u trećoj ligi u sezoni 2023./2024.

Istraga istanbulskog tužiteljstva, koja potresa turski nogomet, već je dovela do zatvaranja šest sudaca i predsjednika Eyüpspora, kluba prve lige, početkom studenog.

Turski nogometni savez (TFF), koji tvrdi da želi “očistiti” turski nogomet, suspendirao je gotovo 150 sudaca nekoliko dana ranije nakon što su proglašeni krivima za klađenje na utakmice.

Dvadeset pet igrača prve lige i gotovo 1000 drugih koji igraju u drugoj, trećoj i četvrtoj ligi također je u studenom dobilo suspenzije do dvanaest mjeseci.