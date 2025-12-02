Sjajne vijesti za Dinamo: Hoxha spreman za derbi s Hajdukom!

Arber Hoxha (27) bit će u kadru Dinama za derbi protiv Hajduka sljedeće subote (15:00, Maksimir) i vrlo vjerojatno će dobiti minute, bilo kao starter ili s klupe, ako ne bude novih zdravstvenih tegoba.
To je dobra vijest za navijače Dinama, koji su strahovali nakon što je Hoxha jučer iznesen s terena u utakmici protiv Gorice.
Uz već bolesnog Matea Lisicu, čiji je nastup protiv Hajduka također upitan, Dinamo bi bez Hoxhe ostao bez glavnih opcija na oba krila.
Do derbija je još dovoljno vremena da se Lisica oporavi, no sigurno je da u momčadi neće biti Luke Stojkovića, suspendiranog zbog crvenog kartona protiv Gorice, te ozlijeđenog Morisa Valinčića, koji se još oporavlja od teže ozljede.
