Sjajne vijesti za Dalića i Guardiolu: Pogledajte kako napreduje oporavak Joška Gvardiola!

Podijeli :

Screenshot / X

Joško Gvardiol ozlijedio se početkom godine u derbiju Manchester Cityja i Chelseaja. Pokazalo se da je ozljeda bila ozbiljna - prijelom tibije desne noge, zbog čega je uslijedila operacija te pitanje hoće li biti spreman zaigrati na Svjetskom prvenstvu.

Prema najnovijim informacijama, Gvardiol bi se već tijekom sljedećeg mjeseca mogao ponovno priključiti treninzima s ostatkom momčadi.

Za sada radi individualno u Zagrebu, a snimka koja se pojavila na društvenim mrežama dodatno je razveselila navijače. Na njoj se vidi da je već počeo trčati te da oporavak, što je najvažnije, zasad prolazi bez većih problema.

Gvardiol running comfortably now, his recovery is coming along really well. Might be back for full training by May. pic.twitter.com/vb8vZuPvhW — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) April 8, 2026

Engleski mediji javljaju da bi početkom svibnja mogao ponovno trenirati s ostatkom ekipe, a postoji i mogućnost da zaigra u završnici sezone ako bude potpuno spreman. To bi mu omogućilo da uhvati natjecateljski ritam uoči Svjetskog prvenstva.

Prema pisanju Telegrapha, Gvardiol bi se mogao vratiti u utakmicama protiv Bournemoutha i Aston Ville, koje Manchester City igra 17. i 24. svibnja.